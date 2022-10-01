Улететь из Тобольска в Нижнекамск можно два раза в неделю

| Фото: пресс-служба аэропорта Ремезов | Фото: пресс-служба аэропорта Ремезов

Из тобольского аэропорта Ремезов можно улететь в Нижнекамск два раза в неделю. Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" с 17 октября приступает к выполнению рейсов по понедельникам. Ранее авиаперевозчик выполнял рейсы по этому маршруту по четвергам.

Теперь прямые рейсы будут выполнятся дважды в неделю на самолете Bombardier CRJ-200. Вылет из Тобольска по понедельникам - в 8 часов 25 минут, четвергам - в 9 часов 20 минут.

Время в пути составит 1 час 55 минут. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании и агентов. Полеты выполняются в рамках программы субсидирования региональных перевозок.