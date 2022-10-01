Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, смогут оставаться собственниками бизнеса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предпринимателям, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, будет предоставлена отсрочка по уплате налогов и кредитные каникулы. Эти и другие меры поддержки содержатся в плане первоочередных действий по обеспечению функционирования российской экономики в условиях частичной мобилизации, который утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно этому плану, сообщается на сайте правительства РФ, Минюст и Минобороны разработают проект федерального закона, по которому граждане, призванные на военную службу по мобилизации, смогут оставаться собственниками бизнеса. Сейчас военнослужащим запрещено заниматься предпринимательством лично или через доверенных лиц. После принятия такого акта мобилизованные получат пятидневную отсрочку на оформление доверенности новому руководителю и передачу дел.

Для предпринимателей, призванных на военную службу, продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей. Также для них предусмотрен перенос срока представления деклараций по налогам и иной отчетности.

Если мобилизованный предприниматель не сможет обеспечить своевременное исполнение контракта на поставку товаров, выполнение работ или услуг, его условия могут быть изменены. К таким представителям бизнеса тоже не будут применяться штрафные санкции.

Они смогут оформить кредитные каникулы, отсрочку по аренде, а в случае невозможности выполнения взятых на себя обязательств по причине мобилизации владельца компании такие бизнес-структуры получат право на изменение условий договоров и на списание возникших неустоек.

"Эта норма коснётся государственных контрактов, заключённых до конца следующего года, - подчеркнул Михаил Мишустин в своем выступлении на оперативном совещание с вице-премьерами 10 октября 2022. - Могут быть скорректированы и условия грантовой поддержки. Появится возможность продления сроков реализации таких проектов, снижения требований к ним и исключения штрафных санкций".

Указанные меры поддержки будут приняты на время действия указа о частичной мобилизации.