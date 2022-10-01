Банк России разъяснил правила предоставления кредитных каникул для участников спецоперации

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Приостановить платежи по кредитам на весь срок службы плюс 30 дней дает право участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей Федеральный закон от 7 октября об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам.

Для этого нужно обратиться в банк или к другому кредитору лично, по телефону или электронной почте. Если есть возможность – сразу предоставить документы об участии в СВО.

Кредитные каникулы позволят не вносить платежи по кредиту во время их действия. Если уже была просрочка, то неустойку, штрафы или пени заморозят — расти они не будут.

Банк не сможет продать квартиру, машину или другой предмет залога. Приостанавливается исполнительное производство, если оно было начато.

После окончания каникул размер ежемесячных платежей останется прежним.

По потребительским кредитам количество платежей увеличится – добавка зависит от срока кредитных каникул. Во время каникул проценты продолжат начисляться, но по льготной ставке (2/3 от среднерыночной).

По ипотеке переплаты не возникнет. Пропущенные платежи просто переносятся в конец срока кредита.

Если участник СВО погиб, скончался от ран либо получил инвалидность 1-й группы, его кредиты, а также кредиты членов его семьи будут списаны.

"Кредитор (банк, МФО, КПК, СКПК, ломбард) не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик проходит по критериям закона", - подчеркнуто на официальном сайте Банка России.