  • 11 октября 202211.10.2022вторник
  • USD62,3126
    EUR60,8019
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В областной больнице №19 Тюмени провели более 3,6 тысяч исследований на современном маммографе

Общество, 19:15 11 октября 2022

пресс-службы областной больницы №19 | Фото: пресс-службы областной больницы №19

3 тыс. 653 исследования провели на новом маммографе врачи областной больницы №19 в Тюмени. Высокотехнологичное оборудование приобретено по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" в январе 2022 г., сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Маммография предоставляет максимальный объем информации о состоянии молочных желез - малейших патологических изменениях в тканях и образованиях на любой стадии развития. Маммографическое обследование проходят в рамках диспансеризации взрослого населения, по направлению врачей-специалистов", - пояснила заведующая онкологическим отделением ОБ №19 Асмик Пашаян.

пресс-службы областной больницы №19 | Фото: пресс-службы областной больницы №19

Высококачественное рентгеновское изображение молочной железы позволяет точно диагностировать рак на ранних стадиях. Врачи рекомендуют женщинам после 40 лет один раз в два года проходить маммографию.

Отметим, что в лечебных учреждениях Тюменской области действует 61 маммограф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# маммография , Областная больница №19 , оснащение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:15 11.10.2022В областной больнице №19 Тюмени провели более 3,6 тысяч исследований на современном маммографе
18:05 11.10.2022В российских вузах с 1 сентября 2023 года появится обязательный минимум по изучению истории страны
17:54 11.10.202212 октября - события дня
17:42 11.10.2022Лучших в профессии и творчестве среди молодежи выберут в Сладковском районе