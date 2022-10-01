В областной больнице №19 Тюмени провели более 3,6 тысяч исследований на современном маммографе

| Фото: пресс-службы областной больницы №19 | Фото: пресс-службы областной больницы №19

3 тыс. 653 исследования провели на новом маммографе врачи областной больницы №19 в Тюмени. Высокотехнологичное оборудование приобретено по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" в январе 2022 г., сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Маммография предоставляет максимальный объем информации о состоянии молочных желез - малейших патологических изменениях в тканях и образованиях на любой стадии развития. Маммографическое обследование проходят в рамках диспансеризации взрослого населения, по направлению врачей-специалистов", - пояснила заведующая онкологическим отделением ОБ №19 Асмик Пашаян.

| Фото: пресс-службы областной больницы №19 | Фото: пресс-службы областной больницы №19

Высококачественное рентгеновское изображение молочной железы позволяет точно диагностировать рак на ранних стадиях. Врачи рекомендуют женщинам после 40 лет один раз в два года проходить маммографию.

Отметим, что в лечебных учреждениях Тюменской области действует 61 маммограф.