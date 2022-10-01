Тюменских добровольцев приглашают принять участие в конкурсе наставников

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Стартовал прием заявок на конкурс лучших наставников в сфере дополнительного образования и добровольчества. Зарегистрироваться можно до 31 октября, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

К участию приглашают сотрудников учреждений дополнительного образования любой формы собственности, представителей муниципальных штабов по развитию волонтерства, общественных деятелей и других, занимающихся наставничеством в регионе. Претенденты на победу должны быть совершеннолетними, иметь опыт наставнической деятельности не менее полугода и заниматься ей в текущем году.

Конкурс проводится по трем номинациям: наставничество с детьми, находящимися в социально опасном положении; с одаренными детьми и молодежью и наставничество для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья.

Всего будет два этапа. Первый заочный тур пройдет с 1 по 14 ноября, очный этап состоится 30 ноября.

Заявки и полный пакет документов принимаются на электронный адрес: vlasenkomb@pioner72.ru. По вопросам участия можно обращаться к старшему методисту Дворца творчества и спорта "Пионер" Маргарите Власенко по тел.: 8 (3452) 68-85-76 (доп. 91).