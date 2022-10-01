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"Иннотех АПК" в Тюменской области соберет специалистов в области растениеводства, механизации и IT

Общество, 09:18 13 октября 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Первый региональный форум "Иннотех АПК" пройдет в Тюменской области на территории "Пышминской долины" в п. Винзили 28 октября, сообщает региональный департамент АПК.

Форум ориентирован на специалистов в области растениеводства, механизации, пользователей новых цифровых технологий. Оргкомитет по подготовке и проведению форума нацелен на то, чтобы профессиональное сообщество получило исчерпывающую информацию из запланированных мероприятий, наметило пути технологического перевооружения собственных предприятий, имело возможность установить коммуникацию с передовыми поставщиками технологий, техники, оборудования и услуг.

Регистрация для участия в форуме открыта на сайте иннотех-апк.рф, количество мест ограничено.

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# АПК

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