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Плантацию конопли нашли тюменские полицейские в селе Антипино

Происшествия, 15:29 12 октября 2022

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Плантацию конопли устроил на своей придворовой территории житель с. Антипино. Сотрудники полиции обнаружили на чердаке 1,5 кг высушенных растений, изъяты весы и сигареты, наполненные наркотиком. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, в компьютере хозяина дома обнаружены вкладки с информацией о культивировании запрещенных растений. Ранее судимый за имущественные преступления мужчина пояснил, что через Интернет заказал семена конопли для выращивания.

Всего с территории домовладения полицейские изъяли и направили на экспертизу около 400 корней растений. Результат половины изъятого подтвердил, что растения содержат наркотические вещества. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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# Антипино , наркотики , уголовное дело

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