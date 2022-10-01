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Аграрный университет Северного Зауралья завоевал 11 наград "Золотой осени – 2022"

Общество, 10:37 13 октября 2022

ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

Одну золотую, три серебряных и семь бронзовых наград получил Государственный Аграрный университет Северного Зауралья на 24-й Российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022", сообщает управление по информационной политике вуза.

ГАУ Северного Зауралья представил 18 проектов в конкурсах "За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство" и "За эффективное информационно-консультационное обеспечение АПК".

По словам ректора ГАУ Северного Зауралья Елены Бойко, университет ежегодно доказывает своим участием в ярмарке статус передового вуза в инновациях в сфере АПК.

"Для нас эта поездка оказалась крайне продуктивной. В этом году был очень жесткий отбор, серьезная конкуренция. В рамках круглого стола по агрогенетике мы вновь убедились в том, что университет работает в правильном направлении и может конкурировать по вопросам животноводства с другими высшими школами, и также похвастаться своими достижениями", - рассказала она.

Напомним, что на выставке "Золотая осень – 2022" экспозиции представили более 100 ведущих компаний. Они продемонстрировали новейшие образцы техники и оборудования, передовые научные разработки и лучшие породы сельскохозяйственных животных, а также перспективные инвестиции в регионах.

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# Аграрный университет Северного Зауралья , выставка , Золотая осень

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