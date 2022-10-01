  • 12 октября 202212.10.2022среда
  • USD63,6840
    EUR62,3481
  • В Тюмени 6..8 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Около 40 спортсменов Тюменской области выступят на первенстве УФО по дзюдо

Спорт, 19:40 12 октября 2022

пресс-служба ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: пресс-служба ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Около 40 юных спортсменов Тюменской области примут участи в первенстве УФО по дзюдо, которое пройдет в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" 15 и 16 октября. Среди участников регион представят победители и призеры всероссийских и межрегиональных юношеских и юниорских стартов, сообщает пресс-служба учреждения.

Поединки пройдут в 16 весовых категориях за награды и путевки первенства России среди дзюдоистов 2003-2005 гг.р. Добавим, всего на татами выйдут более 200 спортсменов из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.

Поединки среди сильнейших дзюдоистов Урала пройдут по адресу ул. Гнаровской, 1. Начало в 10 часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дзюдо , первенство УФО , ЦОП Тюмень-дзюдо

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:40 12.10.2022Около 40 спортсменов Тюменской области выступят на первенстве УФО по дзюдо
11:56 12.10.2022Тюменцы завоевали бронзу всероссийских соревнований по баскетболу на колясках
11:00 12.10.2022ХК "Рубин" в гостях победил нефтекамский "Торос"
10:06 12.10.2022Мастер-классы от Алексея Ягудина и Александра Свитова пройдут на Winter Fest в Тобольске