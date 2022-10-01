Около 40 спортсменов Тюменской области выступят на первенстве УФО по дзюдо

| Фото: пресс-служба ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: пресс-служба ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Около 40 юных спортсменов Тюменской области примут участи в первенстве УФО по дзюдо, которое пройдет в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" 15 и 16 октября. Среди участников регион представят победители и призеры всероссийских и межрегиональных юношеских и юниорских стартов, сообщает пресс-служба учреждения.

Поединки пройдут в 16 весовых категориях за награды и путевки первенства России среди дзюдоистов 2003-2005 гг.р. Добавим, всего на татами выйдут более 200 спортсменов из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.

Поединки среди сильнейших дзюдоистов Урала пройдут по адресу ул. Гнаровской, 1. Начало в 10 часов.