Ишимский фестиваль "Покажи себя" впервые пройдет в новом Дворце культуры

| Фото: сообщество фестиваля "Покажи себя" ВКонтакте | Фото: сообщество фестиваля "Покажи себя" ВКонтакте

Одиннадцатый фестиваль молодежной культуры "Покажи себя" впервые пройдет в новом Дворце культуры Ишима 30 октября в 16 часов. Из-за ограничений мероприятие отменялось в течение двух последних лет и наконец возобновилось.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила режиссер мероприятия Наталия Майер.

"Покажи себя" проводится в Ишиме ежегодно с 2009 года. Его цель – дать любому подростку, молодому человеку возможность показать себя, свое творчество. Для этого мы предоставляем сцену, курируем и наставляем участников, а вокалисты и коллективы демонстрируют свое творчество. Победителя определяем путем зрительского голосования", - пояснила Майер.

На сегодняшний день поступило 17 заявок: восемь – от коллективов, две – от рэперов и семь – от сольников, добавила она. Обычно их набирается около 30. Номинации формируют по мере поступления заявок. Участвуют ребята в трех возрастных категориях: до 14 лет, от 14 до 18 и от 18 лет и старше.

Свои номера представят рэп-исполнители, брейк и хип-хоп команды. Победителям в каждой номинации вручат дипломы и подарочные сертификаты. Дипломами участников удостоят всех выступающих.

Фишкой фестиваля Наталия Майер назвала новый свет, акустику, спецэффекты и возможность поддержать артистов, выйдя на сцену прямо во время выступления.

Организаторы рассчитывают на приезд известного омского коллектива, пока участие гостей согласовывается. В случае положительного ответа музыканты из Омска проведут для ишимской молодежи творческие мастер-классы.

Наталия Майер рассказала, что у фестиваля даже есть свой гимн, который подарили ему участники одного из сезонов.

Инна Кондрашкина