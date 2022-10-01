Термобелье, футболки, варежки и балаклавы соберут для мобилизованных в Аромашево

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Средства первой медицинской помощи, необходимые вещи, средства гигиены приобретут для мобилизованных аромашевцев. Решение было принято на заседании межведомственного штаба по организации поддержки мобилизованных и их семей, сообщает администрация Аромашевского муниципального района.

В центр приема гуманитарной помощи по адресу: ул. Октябрьская, 9, строение 2, помещение 1 все желающие смогут передать необходимые вещи: термобелье, носки, футболки, перчатки, варежки, балаклавы, зубные щетки, пасту, пену для бритья, одноразовые станки, влажные салфетки и другое.

Жители поселений смогут передать помощь через социальных работников территории согласно их графику работы. Кроме того, у жителей муниципалитета есть возможность оказать материальную помощь мобилизованным и их семьям. Для этого в районном совете ветеранов создан внебюджетный счет, куда можно перечислить средства, телефон для связи: 8-34545-2-18-69.

На заседании штаба была отмечена важность работы с семьями мобилизованных. В частности, оказания им возможной социальной, юридической, медицинской, волонтерской, а главное — психологической поддержки. Обратившись по телефону 8-34545-2-25-01, можно получить квалифицированную консультацию.

Оказать поддержку по вопросам организации дошкольного и школьного образования смогут в Аромашевской школе им. Героя Советского Союза В. Д. Кармацкого по телефону: 8-34545-2-13-83.