Тюменские колледжи и вузы присоединились к проекту "Здоровый студент"

| Фото: пресс-служба благотворительного фонда "КАПИТАНЫ" | Фото: пресс-служба благотворительного фонда "КАПИТАНЫ"

Профилактический проект "Здоровый студент" стартовал в Тюменской области. В новом учебном году к нему присоединились несколько колледжей и вузов Тюмени, сообщает региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Участниками стали Тюменский колледж цифровых и педагогических технологий, Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса, Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства и Тюменский государственный институт культуры.

По словам заведующей регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алины Сунгатуллиной, проект объединил в одну команду специалистов областного наркологического диспансера, станции скорой медицинской помощи, противотуберкулезного диспансера, кожно-венерологического диспансера, Центра профилактики и борьбы со СПИД. Они помогают первокурсникам адаптироваться к новым условиям в стенах профессионального образовательного учреждения.

"Нам было важно мотивировать молодых людей к здоровому образу жизни. Рассказать им, как неправильное питание или недостаточная физическая активность влияют на здоровье, как алкоголь, наркотики и курение приводят к проблемам здоровья и разрушению личности. В прошлом году у нас прошло более 100 занятий и очень приятно видеть по его результатам, иногда небольшие, но позитивные перемены в привычках и общем уровне знаний о сохранении здоровья у ребят", - сказала она.

Формат профилактических мероприятий разнообразен – от лекций и семинаров до мастер-классов и тренингов. Занятия направлены на пропаганду здорового образа жизни, профилактику табачной зависимости, пагубного употребления алкоголя и психотропных веществ, нерационального питания. Студенты также изучают основы первой помощи.