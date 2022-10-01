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Выставку "Передвижники": вне времени" впервые откроют в Ялуторовске

Общество, 17:10 13 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Передвижники": вне времени" откроется в музее "Торговые ряды" в Ялуторовске 14 октября. Экспозиция познакомит посетителей с живописными полотнами конца XIX - начала XX веков из фондов музейного комплекса им. Словцова, сообщает пресс-служба Тюменского музейно-просветительского объединения.

Выставка организована в рамках Мамонтовских дней. У посетителей появится уникальная возможность узнать о вкладе художников-передвижников в развитие русского и мирового искусства. Гости музея увидят пейзажи, портреты, социальные сюжеты прошлого века и картины анималистического жанра.

Музей "Торговые ряды" расположен по адресу: ул. Первомайская, 19. Посетить выставку можно со вторника по воскресенье с 10 до 18 часов, стоимость билетов – 60 рублей с человека. Доступна оплата по "Пушкинской карте". Телефон для справок: 8-34535-3-27-50. Возрастная категория 0+

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# выставка , музеи , Музейный комплекс им , Словцова

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