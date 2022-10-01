Тюменская область стала лучшей в УФО по итогам летней оздоровительной кампании

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область стала лучшей по итогам летней оздоровительной кампании в 2022 году в сфере организации отдыха и оздоровлении детей в Уральском Федеральном округе. Смотр-конкурс проводился Министерством просвещения России, сообщает пресс-служба полпредства.

Награду тюменцы получили во время Всероссийского форума организаторов отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы – 2022".

На форум собрались более 2 тыс. педагогов, вожатых, директоров лагерей, руководителей туристических агентств, федеральных и региональных органов исполнительной власти из всех регионов России.

Там были подведены итоги летней оздоровительной кампании и определены задачи по развитию отрасли детского отдыха и оздоровления до 2030 года.

Напомним, в регионах УФО летом действовали более 3 тыс. 600 организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе 184 загородных лагеря, 3 тыс. 300 лагерей с дневным пребыванием, 38 палаточных лагерей. За прошедшую летнюю оздоровительную кампанию они приняли более 800 тыс. ребят.