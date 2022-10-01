Девяти тюменцам впервые вручили премии "Команда Путина"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять тюменцев, которые проявили максимальную отдачу в своей работе и совершили выдающиеся поступки, наградили премией "Команда Путина" 13 октября в музее Словцова.

Награды вручили в номинациях: "Врачи", "Образование", "Спасатели", "Экология", "Промышленность", "Село".

Собравшихся приветствовал глава регионального исполкома общероссийского народного фронта в Тюменской области Роман Чуйко. Он отметил, что первая премия собрала полный зал. Ее главная цель – отметить тех людей, которые помогают своей стране и ее жителям искренне и бескорыстно.

"Мы гордимся ими, они пример для нас всех. Они и есть настоящая Россия, мужественная и бесстрашная, искренняя и душевная", - заявил Роман Чуйко.

Награды удостоились врач-хирург областной больницы № 3 Алексей Ветров, учитель русского языка и литературы школы № 26 Виктория Мартес, спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования Юрий Орт, Равжан Асадуллин, Сергей Плосков, специалист сельского хозяйства Дмитрий Ёлгин, эколог Ирина Цветкова, начальник слесарно-сборочного корпуса Заводоуковского машиностроительного завода Александр Благинин, токарь "СибБурМаш" Владимир Чистяков.

Алексей Ветров, который в качестве волонтера-медика спасал жизни людей в Донбассе, поблагодарил за высокую оценку своего труда.

"Я как врач не смог остаться в стороне и поехал туда, чтобы помогать бойцам и мирным жителям. Со всей России откликнулись уже сотни врачей: хирургов, травматологов, реаниматологов. Благодаря этому спасены тысячи жизней", - подчеркнул Алексей Ветров.

Педагог Виктория Мартес выразила готовность обучать детей русскому языку и литературе на освобожденных территориях, поблагодарила всех земляков, поддержавших ее в стремлении помочь образовательным учреждениям Краснодонского района г. Краснодона Луганской области Российской Федерации.

Роман Чуйко напомнил, что самая первая премия была вручена в Донбассе абсолютно простым людям – электромонтажникам, которые ремонтировали ЛЭП. В них стреляли, а они ремонтировали, снова и снова, изо дня в день. Потому что знали, что за ними благополучие десятков тысяч их соотечественников. А также женщине, которая ухаживала за клумбой с розами – она делала это, чтобы люди не боялись и знали, что город жив.

"На тюменской земле, земле больших людей, много тех, кем мы гордимся. Большим человек становится тогда, когда выбирает свой жизненный путь – работать и жить по принципу люди – людям", - подытожил он.

Инна Кондрашкина