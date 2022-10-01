Создать виртуальную выставку предлагают тюменцам в проекте "Артсфера"

| Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства" | Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства"

Тюменцев приглашают посетить бесплатные занятия, посвященные современному искусству, и своими руками создать виртуальную выставку в рамках проекта "Артсфера". Ближайшее мероприятие пройдет в "Конторе пароходства" 15 октября, где жители областной столицы узнают об истории печатной графики, ее основных вехах и связи с современным искусством, сообщает пресс-служба мультицентра.

В 2022 году темой проекта стала "Жители (духи) реки". Вместе с экспертами участники исследуют и переосмыслят символические значения реки Туры. Итогом лекций и практических лабораторий будет виртуальная выставка, наполненная работами участников.

Следующие лекции и мастер-классы пройдут в конце октября и в ноябре. Следить за обновлениями можно на сайте проекта проискусство.рф и в группе "Конторы пароходства" во ВКонтакте.