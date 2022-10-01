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Бывший тюменский форвард стал главным тренером московского "Торпедо"

Спорт, 10:38 14 октября 2022

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Главным тренером московского "Торпедо" стал бывший форвард "Динамо-Газовика" из Тюмени Андрей Талалаев, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".

Отмечается, что в настоящее время столичный коллектив из российской премьер-лиги занимает последнее место в турнирной таблице.

Добавим, что бывший футболист тюменского "Геолога" Юрий Гусаков заявлен за ЦСКА – в московской команде он работает администратором, а экс-капитан "Тюмени" Дмитрий Андреев является спортивным директором "Оренбурга".

Тренером вратарей самарских "Крыльев Советов" работает Виктор Гаус, ранее занимавший эту должность в ФК "Тюмень", также в заявке этого клуба значится бывший форвард тюменцев Владимир Зеленовский, он работает тренером по физподготовке.

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