  • 14 октября 202214.10.2022пятница
  • USD63,4917
    EUR62,5903
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 4,8 млн тестирований на COVID-19 провели в Тюменской области с начала пандемии

Общество, 16:23 14 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 4,8 млн тестирований на COVID-19 провели в Тюменской области с начала пандемии. За 2022 год сделали более 1,3 млн тестов. По количеству проведенных исследований регион находится на четвертом месте среди всех субъектов России, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Исследования проводят на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также в частных лабораториях. Всего в регионе их 25, 10 - частные.

Добавим, срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала. Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования, проведенного методом ПЦР, составляет 48 часов.

По вопросам тестирования, срокам выполнения и выдаче результатов можно позвонить на горячую линию по телефону 8-800-302-26-70.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# COVID-19 , тестирование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:02 14.10.202215 октября - события дня
17:57 14.10.2022В Тюмени появилась новая традиция: дать монету бойцу, чтобы он вернулся домой
17:51 14.10.2022Сборник сибирско-татарских сказок издали в Тобольском районе
17:40 14.10.2022В Тюмени активисты будут выявлять завышения цен на товары для мобилизованных