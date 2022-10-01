Более 4,8 млн тестирований на COVID-19 провели в Тюменской области с начала пандемии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 4,8 млн тестирований на COVID-19 провели в Тюменской области с начала пандемии. За 2022 год сделали более 1,3 млн тестов. По количеству проведенных исследований регион находится на четвертом месте среди всех субъектов России, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Исследования проводят на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также в частных лабораториях. Всего в регионе их 25, 10 - частные.

Добавим, срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала. Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования, проведенного методом ПЦР, составляет 48 часов.

По вопросам тестирования, срокам выполнения и выдаче результатов можно позвонить на горячую линию по телефону 8-800-302-26-70.