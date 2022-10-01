Тюменские семьи примут оставшихся без попечения родителей детей из ЛНР
104 ребенка из Луганской народной республики, оставшихся без попечения родителей, примут под опеку приемные семьи четырех регионов России: Волгоградской, Ленинградской, Новосибирской и Тюменской области, сообщает правительство ЛНР в своем Telegram-канале.
Восемь семей Новосибирска уже приняли 24 ребенка в возрасте от 2 до 16 лет, в течение месяца прибудет вторая группа.
В разговоре с новыми родителями ребят глава Новосибирской области Андрей Травников сказал, что эти дети в жизни видели совсем немного радостей – он наблюдал это во время своей поездки на Луганщину.
"Общими усилиями поможем им здесь наладить мирную жизнь, вырастим и выучим. Огромное спасибо приемным семьям за то, что откликнулись!" – подчеркнул Травников.