Сотни тюменцев выразили поддержку российским военнослужащим на Цветном бульваре

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акция "Мы вместе!" в поддержку специальной военной операции, а также восстановления исторической справедливости состоялась на Цветном бульваре в Тюмени 14 октября.

Участие в патриотической акции приняли более 9 тыс. представителей общественных организаций, политических партий города и региона, активистов и местных жители.

"Мы гордимся нашими военнослужащими, принимающими участие в специальной военной операции на территории Украины, и наше правительство делает все возможное, чтобы поддержать наших парней", - обратился к тюменцам глава региона Александр Моор.

С вхождением в состав Российской Федерации новых республик тюменцев со сцены поздравил председатель общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.

"Встречаясь сегодня с мобилизованными гражданами, мы узнаем об их нуждах и проблемах и совместно решаем их, оказываем помощь. Сегодня наш народ сплотился для достижения нашей общей победы. В области много делается для того, чтобы военные отправлялись к зоне боевых действий подготовленными. Действует программы волонтеров, благотворительные фонды. Мы отстоим свои позиции", - подчеркнул он.

За несколько месяцев жители Тюменской области уже отправили жителям Луганской и Донецкой республик более 300 тонн гуманитарной помощи. Об этом собравшимся на Цветном бульваре напомнила представитель регионального волонтерского движения Анастасия Баканова и отметила, что волонтеры штаба "Мы вместе" продолжают помогать мобилизованным и их семьям.

Председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова напомнила о важности поддержки. "Мы всегда там, где нужна помощь. Наши гуманитарные конвои доставляют все необходимо. Каждый день со всей Тюменской области поступают звонки, обращения с желанием помочь парням. На этой неделе многие матери, жены, сестры проводили самых близких людей, и я в том числе. Я горжусь этими мужчинами. Они не струсили и не сбежали. Нам с вами нужно быть надежным тылом. Мы не должны их подвести. Вместе мы сильнее", — сказала она.

"Силу идти дальше и побеждать нам дает поддержка тех, кто ждёт нас сегодня дома", - отметил военнослужащий Владимир.

Николай Ступников