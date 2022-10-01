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Сотни тюменцев выразили поддержку российским военнослужащим на Цветном бульваре

Общество, 16:26 14 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акция "Мы вместе!" в поддержку специальной военной операции, а также восстановления исторической справедливости состоялась на Цветном бульваре в Тюмени 14 октября.

Участие в патриотической акции приняли более 9 тыс. представителей общественных организаций, политических партий города и региона, активистов и местных жители.

"Мы гордимся нашими военнослужащими, принимающими участие в специальной военной операции на территории Украины, и наше правительство делает все возможное, чтобы поддержать наших парней", - обратился к тюменцам глава региона Александр Моор.

С вхождением в состав Российской Федерации новых республик тюменцев со сцены поздравил председатель общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.

"Встречаясь сегодня с мобилизованными гражданами, мы узнаем об их нуждах и проблемах и совместно решаем их, оказываем помощь. Сегодня наш народ сплотился для достижения нашей общей победы. В области много делается для того, чтобы военные отправлялись к зоне боевых действий подготовленными. Действует программы волонтеров, благотворительные фонды. Мы отстоим свои позиции", - подчеркнул он.

За несколько месяцев жители Тюменской области уже отправили жителям Луганской и Донецкой республик более 300 тонн гуманитарной помощи. Об этом собравшимся на Цветном бульваре напомнила представитель регионального волонтерского движения Анастасия Баканова и отметила, что волонтеры штаба "Мы вместе" продолжают помогать мобилизованным и их семьям.

Председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова напомнила о важности поддержки. "Мы всегда там, где нужна помощь. Наши гуманитарные конвои доставляют все необходимо. Каждый день со всей Тюменской области поступают звонки, обращения с желанием помочь парням. На этой неделе многие матери, жены, сестры проводили самых близких людей, и я в том числе. Я горжусь этими мужчинами. Они не струсили и не сбежали. Нам с вами нужно быть надежным тылом. Мы не должны их подвести. Вместе мы сильнее", — сказала она.

"Силу идти дальше и побеждать нам дает поддержка тех, кто ждёт нас сегодня дома", - отметил военнослужащий Владимир.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Николай Ступников

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