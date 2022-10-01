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Лучшие команды по мини-футболу выявят в Ишиме

Спорт, 10:42 15 октября 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Открытый кубок города по мини- футболу стартует в Ишиме 15 октября, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Матчи пройдут в спортивном комплексе "Локомотив", начало в 13 часов. В предварительном этапе примут участие семь команд.

Это ишимские "5-й легион", "Союз", "ФК Спарта", "Бутса", "Спортшкола", а также футбольные делегации из Сорокино и Бердюжья.

Победители выявятся в финальном туре через неделю - 22 и 23 октября. А еще через неделю в борьбу за кубок вступят юноши. В этом открытом турнире уже изъявили желание принять участие 15 команд.

29 и 30 октября пройдет первый тур соревнований. Юношеские баталии продлятся до марта. Соперники будут встречаться на ишимской площадке один раз в месяц.

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# Ишим , мини-футбол

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