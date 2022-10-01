По следам "ишимского стоунхэнджа" разработают маршрут для туристов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Масштабные полевые исследования стартуют летом 2023 года в районе уникальной археологической находки у озера Мергень — так называемого "ишимского стоунхэнджа". На основе изысканий будет создан туристический маршрут.

Об обнаруженном святилище эпохи энеолита у Мергенского мыса сотрудникам Ишимского музейного комплекса имени Ершова сообщили археологи из Тюмени.

"Находка укладывается в систему достопримечательностей Европы — это так называемые ронделы, вудхенджи и известные всем стоунхэджи, которые находятся в Великобритании. Как говорят исследователи, похожие объекты есть в Курганской области", — пишет tmn.aif.ru.

Музейный комплекс намерен создать новую экспозицию по следам изучения святилища, в музее появится его макет.