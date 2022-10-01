Пьяного таксиста задержали в селе Исетском

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пьяного 49-летнего таксиста за рулем Daewoo Nexia задержали автоинспекторы в селе Исетском Тюменской области. При проверке сотрудники ГИБДД почувствовали запах алкоголя в салоне, водитель утверждал, что спиртное разлили пассажиры.

"Таксист сообщил, что он не работает сейчас на линии, но в процессе оформления административного материала ему постоянно звонил диспетчер и указывал на необходимость выехать на заказ", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Показания алкотестера составили 1, 37 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, материал за пьяное вождение передан в суд.