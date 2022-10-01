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Мастер-класс по сохранению фотографического наследия пройдет в Ишиме

Общество, 14:00 16 октября 2022

страница Андрея Черепанова ВКонтакте | Фото: страница Андрея Черепанова ВКонтакте

Творческая встреча и мастер-класс "Сохранение фотографического наследия" с Андреем Черепановым пройдет в музее "Городская управа" (ул. Ленина, 64) в Ишиме 21 октября в 14 часов.

Встреча состоится в рамках презентации проекта "Сибирские фотолетописцы эпохи". Желающие стать волонтерами культуры узнают о методах сбора и сохранения фотографии, познакомятся с наследием фотолетописцев и помогут открыть новые имена ишимских авторов.

Найденные и опознанные фотографии, вырезки газет пополнят сайт проекта, сообщает Ишимский музейный комплекс имени Ершова.

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