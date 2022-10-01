Три коллектива выступят для жителей региона в виртуальных залах Тюменской области

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Музыкальный концерт "Тюмень – ворота Сибири" пройдет в виртуальных залах Тюменской области 21 октября и войдет в серию мероприятий XXXII музыкального фестиваля "Алябьевская осень". Для жителей региона выступят три коллектива: хоровая капелла Тюменской филармонии, хор русской песни "Сибирь", фольклорный ансамбль "ЯромилЪ" сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

Для зрителей прозвучат песни, бытовавшие в народе в течение многих веков – "Коробейники", "Не одна во поле дороженька", "Взойдет солнце, взойдет красное", также прозвучат произведения А. А. Алябьева, вписавшего страницу в культурную жизнь Тобольска.