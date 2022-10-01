Студентов приглашают на бесплатные экскурсии по Тобольску и Тюмени

| Фото: группа "Welcome-центр ТюмГУ" ВКонтакте | Фото: группа "Welcome-центр ТюмГУ" ВКонтакте

Шесть экскурсий по Тюмени и четыре тура выходного дня в Тобольск проведут для студентов тюменских вузов и ссузов в октябре. Экскурсионные маршруты разработаны Welcome-центром ТюмГУ и рассчитаны на иногородних и иностранных студентов.

Двухдневные туры в Тобольск "Личности Тобольска" состоятся 22–23 октября и 29–30 октября. Экскурсоводы расскажут о жизни Ершова, Ремезова, Менделеева, Романовых и других известных людей.

В тюменскую программу входят два пешеходных маршрута — "История сибирской души" по исторической части города и "Мистическая Тюмень" — иммерсивная театрализованная экскурсия, посвященная городским мифам и легендам, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Экскурсии бесплатные, заполнить заявку на участие можно здесь. Проект "Welcome Сибирь" — победитель всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи.