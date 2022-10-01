  • 18 октября 202218.10.2022вторник
  • USD61,7634
    EUR60,5608
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Студентов приглашают на бесплатные экскурсии по Тобольску и Тюмени

Общество, 09:07 18 октября 2022

группа "Welcome-центр ТюмГУ" ВКонтакте | Фото: группа "Welcome-центр ТюмГУ" ВКонтакте

Шесть экскурсий по Тюмени и четыре тура выходного дня в Тобольск проведут для студентов тюменских вузов и ссузов в октябре. Экскурсионные маршруты разработаны Welcome-центром ТюмГУ и рассчитаны на иногородних и иностранных студентов.

Двухдневные туры в Тобольск "Личности Тобольска" состоятся 22–23 октября и 29–30 октября. Экскурсоводы расскажут о жизни Ершова, Ремезова, Менделеева, Романовых и других известных людей.

В тюменскую программу входят два пешеходных маршрута — "История сибирской души" по исторической части города и "Мистическая Тюмень" — иммерсивная театрализованная экскурсия, посвященная городским мифам и легендам, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Экскурсии бесплатные, заполнить заявку на участие можно здесь. Проект "Welcome Сибирь" — победитель всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# студенты , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:14 18.10.2022В Тюмени врачи спасли шестидесятилетнюю женщину с гангреной ноги от ампутации
10:03 18.10.2022Выставку старинных предметов из золотного шитья открыли в Тобольске
09:52 18.10.2022Мобилизованным ямальцам закупили пять внедорожников и 15 квадрокоптеров
09:40 18.10.2022Водителей предупредили о тумане на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск