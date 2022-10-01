Военный комиссар Тюменской области рассказал, что делать мобилизованным предпринимателям

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Что делать мобилизованным предпринимателям, у которых остались неисполненные контракты, разъяснил на брифинге военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

Он сказал, что бизнесменам необходимо заявлять о себе на призывной муниципальной комиссии по мобилизации. Она и будет принимать решение по конкретному случаю.

"Бывают случаи, когда есть государственные контракты, контракты с правительством Тюменской области. Предоставляются отсрочки, выполняется контракт. Дальше гражданин уже прибывает по повестке в указанное время", – сказал Алексей Куличков.

Инна Пахомова