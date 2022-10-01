В Тюмени на маршрутах №52 и №60 появится новая остановка
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Схемы движения городских автобусов №№ 52, 60 в Тюмени изменятся с 22 октября, сообщает Тюменьгортранс.
В эти маршруты включат остановочный пункт "ул. Большевиков" по ул. Волгоградской, 40 при движении в сторону ул. Большевиков.
Напомним, автобус № 52 следует от сквера Немцова до ЖК Москва, а 60-й – от ул. Городская до сквера Петра Потапова.
Уточнить расписание можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона 8-800-250-0722 и на остановках.