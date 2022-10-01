30 команд Тюменской области примут участие в региональных соревнованиях по шахматам

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

10 команд в группе городов и 20 команд в группе районов сразятся в соревнованиях по шахматам в рамках XXVI Спартакиады учащихся Тюменской области, которые пройдут в с. Ярково с 20 по 23 октября.

Этот вид станет шестым по программе спартакиады, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В состав каждой шахматной дружины войдут четыре юноши и две девушки 2006 г. р. и младше. По итогам спартакиады многие участники смогут повысить свой спортивный разряд и войти в национальный рейтинг.