  • 19 октября 202219.10.2022среда
  • USD61,7032
    EUR60,5300
  • В Тюмени 3..5 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

30 команд Тюменской области примут участие в региональных соревнованиях по шахматам

Спорт, 13:34 19 октября 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

10 команд в группе городов и 20 команд в группе районов сразятся в соревнованиях по шахматам в рамках XXVI Спартакиады учащихся Тюменской области, которые пройдут в с. Ярково с 20 по 23 октября.

Этот вид станет шестым по программе спартакиады, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В состав каждой шахматной дружины войдут четыре юноши и две девушки 2006 г. р. и младше. По итогам спартакиады многие участники смогут повысить свой спортивный разряд и войти в национальный рейтинг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# спартакиада учащихся , шахматы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:34 19.10.202230 команд Тюменской области примут участие в региональных соревнованиях по шахматам
10:37 19.10.2022Тюменцы вошли в сборную России по бильярдному спорту
10:26 19.10.202250 км преодолеют спортсмены Тюменской области в суточных соревнованиях по туризму
17:49 18.10.2022Среди тюменских школьников названы лучшие спортивные туристы