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В Тюмени суд вынес приговор пятерым экс-полицейским за мошенничество

Происшествия, 16:43 18 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пятерых бывших сотрудников полиции признали виновными в мошенничестве, сообщает пресс-служба следственного комитета России по Тюменской области.

Четырем подсудимым назначили наказание в виде 4 лет, 3 лет, 2 лет и 6 месяцев, 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, пятому - штраф в размере 300 тыс. рублей в доход РФ. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму более 2 млн 300 тыс. рублей.

В 2018 году пятеро оперативных сотрудников сговорились и разработали план для получения прибыли. Они проводили проверку в торговых точках Тюмени, незаконно изымали алкогольную и табачную продукцию, вносили в протоколы недостоверные данные, значительно занижая количество изъятого. Также осматривали помещения магазинов и складов в поисках алкогольной и табачной продукции. Найденное мужчины складывали в бумажные коробки и полиэтиленовые пакеты и вывозили на машине.

Один из фигурантов уголовного дела пытался украсть дорогую иномарку у знакомого. Он предоставил в Госавтоинспекцию заведомо подложный договор купли-продажи транспортного средства, в результате чего автомобиль был переоформлен на родственницу подсудимого.

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# мошенничество , полиция

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