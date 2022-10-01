В реабилитационный центр "Родник" в Тюмени закупили умное зеркало для обучения детей

| Фото: ассоциация организаторов детского отдыха Тюменской области "Мы вместе" | Фото: ассоциация организаторов детского отдыха Тюменской области "Мы вместе"

Умное зеркало используют для работы с детьми, у которых есть проблемы с речевым, когнитивным и эмоциональным развитием логопеды Тюменского областного реабилитационного центра "Родник".

На экране цифрового помощника дети видят себя в окружении сказочных персонажей. Выполняя несложные здания, они развивают свои способности, сообщает региональная ассоциация организаторов детского отдыха "Мы вместе".

К примеру, дети могут задуть свечи на изображенном торте, используя микрофон, что укрепляет легкие. А различать эмоции и соответственно контролировать их помогает мультяшный герой, который повторяет разные выражения лица ребенка.

Этот профессиональный инструмент логопеда для коррекционной работы с детьми приобрели для реализации программы школы для родителей в рамках комплекса мер Тюменской области по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью.