10 машин "Лада-Нива" появились в автопарке тюменских газовиков

| Фото: "Газпром межрегионгаз Север" в Telegram-канале | Фото: "Газпром межрегионгаз Север" в Telegram-канале

10 авто марки "Лада-Нива" пополнили автопарк тюменских газовиков. Ключи от полностью укомплектованных автомобилей получили водители Ишимского, Тобольского и Заводоуковского газовых участков, сообщает пресс-служба "Газпром межрегионгаз Север".

"Новая техника, как и все машины в компании, оснащена системой "ГЛОНАСС" и работает на компримированном природном газе", - сказал начальник транспортного отдела АО "Газпром газораспределение Север" Владимир Мясников.