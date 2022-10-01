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10 машин "Лада-Нива" появились в автопарке тюменских газовиков

Общество, 18:10 18 октября 2022

"Газпром межрегионгаз Север" в Telegram-канале | Фото: "Газпром межрегионгаз Север" в Telegram-канале

10 авто марки "Лада-Нива" пополнили автопарк тюменских газовиков. Ключи от полностью укомплектованных автомобилей получили водители Ишимского, Тобольского и Заводоуковского газовых участков, сообщает пресс-служба "Газпром межрегионгаз Север".

"Новая техника, как и все машины в компании, оснащена системой "ГЛОНАСС" и работает на компримированном природном газе", - сказал начальник транспортного отдела АО "Газпром газораспределение Север" Владимир Мясников.

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# Газпром межрегионгаз Север

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