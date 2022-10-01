  • 18 октября 202218.10.2022вторник
  • USD61,7634
    EUR60,5608
  • В Тюмени 8..10 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области откроют сеть центров поддержки семей мобилизованных

Губернатор, 15:43 18 октября 2022

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Сеть центров поддержки семей мобилизованных появится в Тюменской области. Они уже готовятся к открытию, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор.

Туда можно будет прийти лично, чтобы пообщаться с психологами, юристами, волонтерами, специалистами по социальной работе и финансам. Они расскажут о полагающихся льготах и ответят на все вопросы.

Губернатор напомнил, что для семей мобилизованных граждан в Тюменской области запущена горячая линия 8-800-201-41-41. В любое время суток их жены, дети, близкие могут позвонить и получить консультацию психолога бесплатно.

"Разделяю чувства земляков, которые переживают за своих родных, мобилизованных в Вооруженные силы РФ. Люди испытывают волнение, у них возникают вопросы, а иногда надо просто с кем-то поговорить", - написал Александр Моор.

Он добавил, что в Тюменской области также прорабатываются дополнительные социальные меры поддержки семей мобилизованных. "Людей одних не оставим, окажем необходимую помощь", - подчеркнул губернатор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:43 18.10.2022В Тюменской области откроют сеть центров поддержки семей мобилизованных
15:54 17.10.2022Более 27 миллиардов рублей потратили на здравоохранение в Тюменской области за девять месяцев
21:39 16.10.2022Александр Моор: Роль отца нельзя никому передоверить
09:17 16.10.2022Александр Моор пожелал всем мужчинам региона в полной мере проявить свой отцовский талант