В Тюменской области откроют сеть центров поддержки семей мобилизованных

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Сеть центров поддержки семей мобилизованных появится в Тюменской области. Они уже готовятся к открытию, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор.

Туда можно будет прийти лично, чтобы пообщаться с психологами, юристами, волонтерами, специалистами по социальной работе и финансам. Они расскажут о полагающихся льготах и ответят на все вопросы.

Губернатор напомнил, что для семей мобилизованных граждан в Тюменской области запущена горячая линия 8-800-201-41-41. В любое время суток их жены, дети, близкие могут позвонить и получить консультацию психолога бесплатно.

"Разделяю чувства земляков, которые переживают за своих родных, мобилизованных в Вооруженные силы РФ. Люди испытывают волнение, у них возникают вопросы, а иногда надо просто с кем-то поговорить", - написал Александр Моор.

Он добавил, что в Тюменской области также прорабатываются дополнительные социальные меры поддержки семей мобилизованных. "Людей одних не оставим, окажем необходимую помощь", - подчеркнул губернатор.