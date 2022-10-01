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Два тюменских вуза вошли в стипендиальную программу Владимира Потанина

Общество, 13:11 19 октября 2022

отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ | Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

Тюменский государственный и Тюменский индустриальный университеты вошли в список из 75 участников стипендиальной программы Владимира Потанина 2022-2023 годов.

Он формируется на базе ежегодного рейтинга вузов по версии фонда и открывает доступ студентам и преподавателям магистратуры к конкурсам программы.

В том числе, к стипендиальному конкурсу 2022-2023 годов, грантовому конкурсу для преподавателей магистратуры, а также шестому циклу конкурса по поддержке профессионального развития.

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# ТИУ , ТюмГУ , фонд Потанина

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