Два тюменских вуза вошли в стипендиальную программу Владимира Потанина
| Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ
Тюменский государственный и Тюменский индустриальный университеты вошли в список из 75 участников стипендиальной программы Владимира Потанина 2022-2023 годов.
Он формируется на базе ежегодного рейтинга вузов по версии фонда и открывает доступ студентам и преподавателям магистратуры к конкурсам программы.
В том числе, к стипендиальному конкурсу 2022-2023 годов, грантовому конкурсу для преподавателей магистратуры, а также шестому циклу конкурса по поддержке профессионального развития.