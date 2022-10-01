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Студенты ТюмГУ стали призерами международной олимпиады по финансовой безопасности

Общество, 18:31 19 октября 2022

пресс-служба управления стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: пресс-служба управления стратегических коммуникаций ТюмГУ

Студенты специальности "Экономическая безопасность" Финансово-экономического института ТюмГУ стали призерами II Международной олимпиады по финансовой безопасности. Тюменцы получили преимущество при поступлении в магистратуру, возможность стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях, сообщает пресс-служба управления стратегических коммуникаций вуза.

"Олимпиада дала возможность продемонстрировать знания, проверить уровень своей профессиональной подготовки, услышать мнения экспертов в области обеспечения финансовой безопасности. Впечатлили научные мероприятия, мастер-класс о предотвращении мошенничества с криптовалютой и о создании цифрового профиля гражданина для системы финансовой безопасности", - рассказала студентка четвертого курса ФЭИ Ксения Худякова.

Добавим, в олимпиаде приняли участие более 40 тыс. человек из 12 стран. Это школьники и студенты из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Индии, Китая, ЮАР и Бразилии.

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# ТюмГУ , финансовая грамотность

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