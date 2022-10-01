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В Тобольске ввели в эксплуатацию перекачивающаую станцию

Происшествия, 15:02 19 октября 2022

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Перекачивающую станцию ввели в эксплуатацию в Тобольске. Как сообщает администрация города, это стало важным этапом в системной работе по водопонижению нижнего посада.

Первое мероприятие провели около 20 лет назад, это водопонижение и углубление русел рек Курдюмки и Слесарки.

Второй этап включал устройство дамбы от нефтебазы до берегоукрепления скотомогильника. И третье – водопонижение реки Абрамки.

В рамках проекта сделали пруд-отстойник, построили перекачивающую насосную станцию, которая будет регулировать уровень воды в реке Абрамовской для сброса воды в Иртыш.

Проект включил также работы по устройству пешеходных переходов и ремонту мостовых сооружений, в том числе по ул. Декабристов через реку Абрамовскую.

"Мы запустили воду, включились насосы, которые заполняют систему, чтобы начать основную насосную работу. Все это отработано достаточно неплохо", - рассказал замглавы Тобольска Геннадий Зверев.

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