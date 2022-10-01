Центр компетенций открылся в Тюменском медуниверситете

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Центр компетенций официально открылся в Тюменском медицинском университете. Он будет действовать под эгидой Единого регионального центра компетенций АНО "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба вуза.

Работа в новом центре уже началась. Здесь студенты-первокурсники и обучающиеся по программе HPSM "Будущее сейчас" проходят диагностику надпрофессиональных компетенций. Первые результаты с помощью методологической поддержки платформы "Россия – страна возможностей" будут проанализированы в ноябре.

"Диагностика проводится в рамках дисциплины "Введение в специальность". Мы встраиваем ее в образовательный блок, чтобы учесть результаты при итоговой аттестации и скорректировать программу для развития гибких навыков у будущих врачей", - пояснила руководитель Центра компетентностных технологий ТМУ Мария Ляпина.

Одним из направлений работы Центра компетенций медицинского университета станет поддержка студентов-медиков и сопровождение по возможному трудоустройству. Также в ближайших планах подразделения - наладить тесное сотрудничество с Центром развития карьеры вуза.