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Три команды из Тюмени прошли в финал конкурса "Флагманы образования. Школа"

Общество, 16:25 20 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команды гимназии №16, школ №37 и №15 Тюмени стали финалистами профессионального конкурса "Флагманы образования. Школа", который стартовал в Грозном. Всего в состязании посоревнуются 416 педагогов из 45 регионов России, сообщает пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

Финалистам предстоит пройти три очных конкурсных испытания: "Междисциплинарный урок", "Педагогический совет" и "Проектирование воспитательного мероприятия". Участников также ждет культурно-просветительская программа.

"В этом году мы возьмем на борт 120 человек – 30 команд-победителей конкурса. Финалисты получат возможность обучаться в специальной программе пост-сопровождения конкурса "Среда образования", очный модуль которой состоится в ноябре в Санкт-Петербурге", - рассказала проректор по образовательной деятельности мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина.

Она добавила, что финалисты смогут подать заявку на участие в программе "Наставничество", которая пройдет в "Сенеже", войти в кадровый резерв, получить подарки от партнеров конкурса. Лауреаты проекта смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта "Больше, чем путешествие".

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# конкурсы , образование

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