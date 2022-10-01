Тюменские психологи бесплатно консультируют родственников мобилизованных

| Фото: группа фонд "Путевка в жизнь" Тюмень" во ВКонтакте | Фото: группа фонд "Путевка в жизнь" Тюмень" во ВКонтакте

Благотворительный проект психологической поддержки для родственников мобилизованных запустили психологи Тюмени и фонд "Путевка в жизнь". Встречи проводятся для трех и более человек. Нужна предварительная запись.

"К нам обратились психологи, которые сказали, что готовы поддержать нашу инициативу, потому что люди в стрессе, в растерянности из-за мобилизации близких, не знают, как справиться с какими-то вопросами, кто-то вообще потерял родного человека. И психологи нам сказали, что готовы бесплатно работать с этими семьями, детьми", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" вице-президент фонда Ольга Чупрунова.

Консультации проводят для групп от трех человек, но, если в процессе беседы выясняется, что человеку нужна индивидуальная помощь, он может в отдельном кабинете поговорить с психологом.

Встречи организуются по адресу ул. Володарского, 24 каждую среду в 19 часов и субботу или в воскресенье в 16 часов. Для уточнения и записи можно позвонить или написать в WhatsApp по номеру +7-952-344-10-17 ли в Viber +7-912-995-33-00.

Напомним, что тюменцы также могут организовать пункт приема помощи мобилизованным в своем районе, поселке или деревне. Для этого необходимо обратиться в фонд "Путевка в жизнь".

Виктория Макарова