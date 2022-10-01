Городской антинаркотический форум пройдет в Тюмени в ноябре

| Фото: мультицентр "Моя территория" ВКонтакте | Фото: мультицентр "Моя территория" ВКонтакте

Второй городской антинаркотический форум "#ВыбериСебя" для педагогов и школьников пройдет в Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" 3 ноября. Прием заявок на участие в мероприятии уже стартовал, сообщают организаторы.

Поучаствовать в работе форума смогут не только школьники, но и сотрудники учреждений образования, культуры, спорта и молодежной политики, специалисты системы профилактики, активная молодежь в вопросах профилактики незаконного потребления наркотиков.

На мероприятии организуют нескольких тематических площадок. Их посвятят темам: "Ранняя диагностика депрессивных состояний как первичная профилактика наркотизации", "Формы и методы профилактической работы с несовершеннолетними в современных условиях". Состоится и пленарная сессия с участием приглашенных гостей.

Также в рамках форума для школьников проведут мастер-класс "Искусство создания социальных роликов" и наградят победителей городского конкурса видеороликов антинаркотической направленности.

Чтобы принять участие в форуме, необходимо пройти регистрацию по ссылке.