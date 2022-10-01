Старинные хомуты, седелки и сани разместили в новом краеведческом уголке в Ишиме

| Фото: предоставлено Евгенией Пшеничниковой | Фото: предоставлено Евгенией Пшеничниковой

Более 30 экспонатов разместили создатели нового краеведческого уголка в конном клубе "Кентавр" в Ишиме.

Уголок старинного быта начался стихийно - с нескольких подаренных "Кентавру" вещей в 2015 году, сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" директор клуба Евгения Пшеничникова.

"Позвонил незнакомый дедушка, попросил забрать старую рабочую упряжь. Чтобы не обижать пожилого человека, согласилась, зашла с ним в сарай и обалдела. Чего там только не было: хомуты, уздечки, дуги, подбрюшник, вожжи и шлеи, старинные крынки и даже угольный чугунный утюг. Там и родилась идея краеведческого проекта, который удалось воплотить в жизнь лишь спустя семь лет", - рассказала директор.

Смысл его в том, чтобы познакомить посетителей конного клуба и мини-зоопарка с бытом того периода, когда лошадь была главным помощником человека, добавила Пшеничникова.

В краеведческом уголке есть на что посмотреть, там экспонируют вещи периода от начала 19 до середины 20 столетия. Это хомуты, седла, седелки, другие элементы упряжи, глиняные крынки, горшки, коромысла, ведра, прялки, комод, ступки, чугунный утюг с отверстием для угля и его предшественники – каток и валек. Есть даже настоящие сани. В наличии и легендарный раритет советского периода – циферблатные тюменские весы.

К сожалению, часть ценных экспонатов утеряли в паводок 2016 года. К примеру, дорогая вещь – шелковая рубаха, которую прабабушка одного знакомого Евгении Пшеничниковой шила и вышивала своему жениху к свадьбе.

По словам руководителя, пока посетители просто разглядывают выставку. В перспективе ребята, которые занимаются в "Кентавре", будут проводить здесь полноценные экскурсии и даже мастер-классы. Ишимцам предложат погладить вещи угольным утюгом и принести воду на коромысле.

Инна Кондрашкина