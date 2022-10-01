Тюменская область вошла в Топ-5 рейтинга медиаактивности регионов в сфере инноваций и инвестиций

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область стала рекордсменом среди субъектов рейтинга Ассоциации инновационных регионов России по медиаактивности в сфере инноваций, инвестиций и PR-мероприятий за сентябрь 2022 года, прибавив 11 позиций в группе 0,5-1 млн ЭАН и заняв 4 место. Положительную динамику в этой же группе показали ХМАО (+5), Курская (+6) и Липецкая (+4) области.

"По данным за сентябрь в мониторинге участвовали 85 регионов России, которые разделяются на пять групп по численности экономически активного населения. Оценка медиаактивности ведется по трем параметрам: PR инноватики, PR инвестиций и проведение публичных мероприятий. В рейтинге оценивают число публикаций в открытых источниках с положительной или нейтральной подачей информации о развитии инновационной сферы и инвестиций каждого региона", - отметила руководитель проектов АИРР Роза Семенова.

Напомним, что Ассоциация инновационных регионов России ежемесячно формирует рейтинги РФ по доступности кадров для инновационной экономики и медиаактивности регионов. Посмотреть результаты исследований за 2022 года можно на сайте АИРР, сообщает организация.