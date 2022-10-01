Изображение на тему аллегории жизни появится на заборе в парке хосписа в Тюмени

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Изображение на тему аллегории жизни появится на заборе в парке хосписа в Тюмени. Благоустройством парка занимаются волонтеры Тюменского госуниверситета.

Как рассказала художник Анастасия Вохмянина, сегодня завершили грунтовку и покраску забора в больничном парке. Главная задумка изображения – аллегория жизни. "Представлена панорама – от рассвета до заката, где рассвет символизирует детство человека, день – период зрелости в виде петляющей дороги, и закат как благородная старость", – сказала она.

Центр добровольцев ТюмГУ реализует социальный проект "Мечты из парка", направленный на оказание помощи паллиативным пациентам. Основное подготовительное событие проекта – благоустройство прилегающей к хоспису территории.

Сейчас волонтеры готовятся к следующему этапу – формированию дорожек и укладке брусчатки.

"Около 30 волонтеров ТюмГУ уже приняли участие в проекте. Костяк составляют студенты Института биологии, в основном ландшафтники, – говорит куратор проекта "Мечты из парка" Ирина Никулина. – Скоро будет сформирован постоянно действующий отряд волонтёров заботы в хосписе. В планах – организация досуговых мероприятий, уход за садом".

Напомним, "Мечты из парка" – один из победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи. Присоединиться к участию могут все неравнодушные граждане.