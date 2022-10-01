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60 живописных и графических работ представлены на выставке "ВИЖУ - ПОЮ!" в Тюмени

Общество, 19:40 20 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первая персональная выставка художника, дизайнера и музыканта Татьяны Ковалевой "ВИЖУ - ПОЮ!" из 60 работ открылась в выставочном зале Тюменского отделения Союза художников России (Холодильная, 124). Это живопись и графика, созданные ею в 2017-2022 годах.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профессионально смотреть, видеть и воплощать увиденное Татьяну научила дружная команда мастеров-педагогов художественно-оформительского отделения Тюменского училища искусств. Затем последовало обучение музыке и вокалу в Красноярском институте искусств и Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского. Музыка обогатила художественный язык Татьяны, наполнив его эмоциональностью и тончайшими нюансами, свойственными музыкальному искусству.

Татьяна Ковалева – многогранно талантливая творческая личность, и ее персональная выставка позволит в этом убедиться. Авторские арт-объекты, включенные в экспозицию, создают атмосферу творческой свободы и метафоричности экспозиционного пространства.

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С 2020 года Татьяна Ковалева является членом Свердловского отделения Союза художников России. Она активно участвует в пленэрах и художественных выставках всех рангов – от городских до всероссийских и международных.

Вход свободный. Выставка будет работать ежедневно до 27 ноября.

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# выставка , Союз художников Тюменской области

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