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Нарисовать встречу Нового года для виртуальной выставки музея Победы предлагают тюменцам

Общество, 12:55 21 октября 2022

Музей Победы | Фото: Музей Победы

Подготовить рисунки, посвященные встрече Нового года в годы Великой Отечественной войны, предлагают жителям Тюменской области. Международный конкурс "Нарисуй "Елку Победы" проводит музей Победы.

Участникам предлагают изобразить, как украшали елку, делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Рисунки должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. На открытках обязательно должна быть "Елка Победы". Прислать работу можно до 30 ноября.

Работы будут оценивать в пяти возрастных номинациях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет (взрослые). Все произведения войдут в виртуальную выставку музея Победы и будут опубликованы на официальном сайте музея. Авторов лучших работ наградят дипломами и подарками, сообщает "Музей Победы".

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# история , музей Победы , Новый год

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