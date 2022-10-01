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Две улицы обновили в селе Червишево Тюменского района благодаря нацпроекту

Общество, 11:59 21 октября 2022

ГУС ТО ул. Центральная после ремонта | Фото: ГУС ТО

Две улицы отремонтировали в с. Червишево Тюменского района благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщает Главное управление строительства региона.

На улице Центральной уложено более 1 км асфальтобетона. Она соединяет район новой застройки с центром села. Теперь жители могут с комфортом добраться до школы и амбулатории.

Отремонтирована дорога и на улице Садовой, которая соединяет жилой район с федеральной трассой. На ней обновили почти 750 метров асфальта.

Объемы ремонтов в селе сохраняются на прежнем уровне уже второй год. В 2021 году здесь привели в порядок 1,75 км дорог в районе улицы Строителей. Работы также проводились в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

ГУС ТО ул. Центральная до ремонта | Фото: ГУС ТО

Напомним, в 2022 году в Тюменской области нацпроект помог отремонтировать 140 участков дорог и путепроводов общей протяженностью более 150 км.

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# Главное управление строительства Тюменской области , дороги , национальный проект Безопасные и качественные дороги

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