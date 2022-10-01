  • 21 октября 202221.10.2022пятница
  • USD61,5018
    EUR60,4371
  • В Тюмени 6..8 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Благоустройство дворов завершилось в Калининском округе Тюмени

Общество, 16:46 21 октября 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Благоустройство дворов Калининского округа Тюмени, запланированное на 2022 год, выполнено в полном объеме, сообщает городская администрация. Акты о приемке еще шести территории по уллицам: Самарцева, Депутатской, Московскому тракту, Транспортной, Восстания и Орджоникидзе подписали 19 октября.

Везде, где была необходимость, заменили инженерные сети, создали системы водоотведения. Теперь по всем придомовым территориям тянутся новые тротуары, широкие проезды, построены дополнительные парковочные места для автомобилей, везде работает освещение.

Исполняющий обязанности руководителя управы Калининского округа Олег Савчук отметил, что при ремонте постарались выполнить все пожелания жителей, осталось нанести лишь финальные штрихи, которые уже не повлияют на общий вид, но сделают работу совершенней. Так, на самой большой благоустроенной территории округа по ул. Самарцева еще предстоит провести обрезку деревьев.

Во дворе дома № 119 по ул. Депутатской еще до начала работ жители добровольно демонтировали 38 погребов. На их месте теперь современная детская и турниковая площадки и парковые качели. В этом дворе по всему периметру построена велопешеходная дорожка.

Двор дома № 119 по ул. Транспортной "прирос" за счет прилегающей территории, на которой прежде стояли ветхие дома. После их сноса на этом месте установили спортплощадку для игры в футбол и баскетбол, две детские и турниковую зону, а также большая парковку.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство дворов , Калининский округ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:27 21.10.2022В трех школах Тюмени появились гринбоксы для сбора батареек
18:14 21.10.2022Бесплатно сделать УЗИ щитовидной железы и маммографию предлагают тюменкам
18:11 21.10.2022В Тюменской области запустили комплекс мер поддержки семей мобилизованных
17:52 21.10.202222 октября - события дня