Благоустройство дворов завершилось в Калининском округе Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Благоустройство дворов Калининского округа Тюмени, запланированное на 2022 год, выполнено в полном объеме, сообщает городская администрация. Акты о приемке еще шести территории по уллицам: Самарцева, Депутатской, Московскому тракту, Транспортной, Восстания и Орджоникидзе подписали 19 октября.

Везде, где была необходимость, заменили инженерные сети, создали системы водоотведения. Теперь по всем придомовым территориям тянутся новые тротуары, широкие проезды, построены дополнительные парковочные места для автомобилей, везде работает освещение.

Исполняющий обязанности руководителя управы Калининского округа Олег Савчук отметил, что при ремонте постарались выполнить все пожелания жителей, осталось нанести лишь финальные штрихи, которые уже не повлияют на общий вид, но сделают работу совершенней. Так, на самой большой благоустроенной территории округа по ул. Самарцева еще предстоит провести обрезку деревьев.

Во дворе дома № 119 по ул. Депутатской еще до начала работ жители добровольно демонтировали 38 погребов. На их месте теперь современная детская и турниковая площадки и парковые качели. В этом дворе по всему периметру построена велопешеходная дорожка.

Двор дома № 119 по ул. Транспортной "прирос" за счет прилегающей территории, на которой прежде стояли ветхие дома. После их сноса на этом месте установили спортплощадку для игры в футбол и баскетбол, две детские и турниковую зону, а также большая парковку.