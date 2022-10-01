Поставленый на средства гранта спектакль "КоньОк" покажут в Тюменской области

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Cпектакль "КоньОк" на средства регионального гранта поставила юношеская театральная студия любительского театрального коллектива "Наш театр" Казанского районного Дома культуры. Премьеру спектакля-шутки для семейного просмотра представят 28 октября, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Впервые коллектив выиграл грант регионального правительства по направлению "Поддержка творческих проектов в области театрального искусства" департамента культуры.

"Грант 300 тысяч рублей направили на приобретение и изготовление костюмов, декораций, звуковой аппаратуры. Основной состав, занятый в постановке, юношеский. Также задействованы младшие ребята и несколько взрослых", — рассказала режиссер "Нашего театра" Марина Гудина.

За основу спектакля взяли сказку "Конек-горбунок" Петра Ершова. Постановка казанского театра полна импровизации. Актеры разыграют знакомые сюжеты на ходу, примерят на себя разные роли и облики персонажей.

Ансамбль ложкарей "Сибирские удальцы" из удаленной д. Афонькино — молодые люди от 10 до 18 лет — специально для постановки исполнит различные композиции, в том числе и рок. Танцевальный ансамбль "Многоточие" Казанского ДК занят в массовке. Жители села активно посещают все спектакли театра, поэтому и премьерная постановка войдет в постоянно действующую афишу, отправится на гастроли. С ноября попасть на "КоньОк" можно по Пушкинской карте.

Любительская команда "Наш театр" появилась в 2016 году. Она состоит из трех подгрупп: взрослая, юношеская и детская студии. Участники театра – люди разного возраста и профессий, в том числе учителя, полицейские, журналисты. Режиссер Марина Гудина поделилась, что они пытаются попасть на фестиваль "Малая сцена", ведь там есть чему поучиться. Возможно, новая работа коллектива станет путевкой на всероссийский театральный фестиваль в Тюмень.

Возрастное ограничение: 6+.