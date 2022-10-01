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Двое детей пострадали в Тюмени при падении в маршрутке

Происшествия, 12:21 21 октября 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Три ДТП с участием общественного транспорта произошло на дорогах Тюмени 20 октября. В этих авариях получили травмы четыре человека, в том числе двое детей, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Дети пострадали при падении в автобусе 62-го маршрута на ул Ленина, 57, когда водитель общественного транспорта резко затормозил. Девочка 13 лет и восьмилетний мальчик получили ушибы.

Мероприятие "Автобус" проходит в областном центре 21 октября. Автоинспекторы контролируют соблюдение правил дорожного движения водителями автобусов и маршрутных такси.

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# автобусы , ГИБДД Тюменской области , ДТП , маршрутное такси

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