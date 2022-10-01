Двое детей пострадали в Тюмени при падении в маршрутке
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Три ДТП с участием общественного транспорта произошло на дорогах Тюмени 20 октября. В этих авариях получили травмы четыре человека, в том числе двое детей, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Дети пострадали при падении в автобусе 62-го маршрута на ул Ленина, 57, когда водитель общественного транспорта резко затормозил. Девочка 13 лет и восьмилетний мальчик получили ушибы.
Мероприятие "Автобус" проходит в областном центре 21 октября. Автоинспекторы контролируют соблюдение правил дорожного движения водителями автобусов и маршрутных такси.