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SMART-амбулаторию откроют в с. Байкалово Тобольского района

Общество, 13:37 21 октября 2022

информационый центр правительства Тюменской области | Фото: информационый центр правительства Тюменской области

SMART-амбулатория готовится к открытию в с. Байкалово Тобольского района. Это структурное подразделения Тобольской областной больницы № 3, в котором будут оказывать первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, сообщает информационный центр регионального правительства.

Площадь модульной конструкции - 350 кв. м. Здесь предусмотрены: палата дневного стационара, физиокабинет и лаборатория. Амбулатория оснащена электрокардиографом, автоматическим тонометром, пульсоксиметром, спирометром, автоматическим дефибриллятором, анализатором глюкозы и холестерина в крови, кислородным ингалятором, аппаратами последнего поколения для физиопроцедур.

В учреждении будут проводить телемедицинские консультации, электронную выписку льготных рецептов, оформлять листы нетрудоспособности и записывать на прием к врачам.

Амбулаторию установили по госпрограмме "Модернизация первичного звена здравоохранения" взамен ветхого строения.

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# здравоохранение , модернизация , Тобольский район

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